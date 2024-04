Duecento tulipani per non dimenticare Ieri nel cimitero di Cella di Mercato Saraceno sono stati distribuiti 200 tulipani bianchi e gialli in un gesto simbolico per ricordare chi non c'è più e sostenere chi lotta contro l'Alzheimer. Aziende e una pizzeria hanno contribuito all'iniziativa che sostiene la Fondazione Maratona Alzheimer.