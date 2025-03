E’ morto Renzo Ricci, noto meccanico

Una leucemia fulminante ha portato via, dopo appena una settimana di ricovero all’ospedale Bufalini di Cesena, Renzo Ricci, 67 anni, uno dei meccanici più conosciuti, apprezzati e stimati di Savignano e della Valle del Rubicone. Nel 1972 sulla via Emilia, di fronte alla vecchia officina che aveva con il cognato, il babbo Michele, conosciuto da tutti con il soprannome di Cali, scomparso a 86 anni nel 2012, ne aprì una molto grande, autorizzata Alfa Romeo. Poi piano piano avviò anche i due figli Valerio e Renzo, il primo specializzato in vendita auto e il secondo in meccanica. Renzo Ricci lascia la moglie Tina, i figli Mattia e Giulia, la nuora, i nipoti, il fratello Valerio con Agnese e Valentina. Il funerale di Renzo Ricci avrà luogo domani, alle 15, nella collegiata di Santa Lucia cui seguirà il trasporto nel crematorio di Rimini. Non fiori ma opere di bene allo Ior.