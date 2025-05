"E45, ad agosto finiranno i lavori a Mercato"

L’E45 potrebbe essere un’infrastruttura fondamentale per la Romagna perché collega Ravenna con Orte (e quindi Roma) senza pedaggio. Ma a causa di difetti di costruzione e dell’intenso traffico pesante è un calvario: basta dare un’occhiata al gruppo di Fb ‘Vergogna E45’ per comprendere i disagi che devono affrontare gli automobilisti che la percorrono. Tra gli utenti che meglio la conoscono c’è l’onorevole Alice Buonguerrieri: è nata e cresciuta a Bagno di Romagna, abita e ha lo studio di avvocato a Cesena, ed è stata eletta con Fratelli d’Italia a Ravenna. "Comprendo perfettamente i disagi lamentati da chi vive lungo la E45 – dice – e anche tutte le lamentele che sollevano. Chiedo io stessa costantemente aggiornamenti sullo stato dei lavori, rappresentando i disagi e sollecitando i lavori. Il Governo Meloni sta lavorando concretamente. Degli interventi originariamente finanziati per 483,86 milioni di euro, nell’ultimo periodo, imprimendo una importante accelerazione, sono stati eseguiti e ultimati i lavori in 51 cantieri per un importo di 225,46 milioni. Attualmente, dei rimanenti importi, pari a 258,40 milioni, sono in esecuzione 18 interventi, per 138,88 milioni, mentre dei rimanenti 12 interventi, per 119,52 milioni, due interventi risultano di prossimo avvio e dieci sono in fase di progettazione. Dell’originario complessivo finanziamento di 483,86 milioni, 111,55 sono stati destinati al risanamento di corpi stradali e pavimentazioni, 247,13 al risanamento di opere d’arte e gallerie, 30,39 a barriere di sicurezza, 4,10 a barriere acustiche, 16,98 a impianti-smart road e 73,71 a opere complementari, queste ultime ricomprendenti la quota parte dei ‘macro lotti’ e degli interventi già finanziati con fondi ministeriali a seguito dell’alluvione del maggio 2023".

Al momento, la tratta maggiormente interessata dai lavori di manutenzione programmata è quella che va dal confine tosco-romagnolo a Cesena nord. "In particolare, in corrispondenza dello svincolo di Mercato Saraceno – spiega Buonguerrieri – sono attualmente in atto chiusure di corsie di marcia e svincoli per la i lavori di manutenzione programmata previsti, anche in conseguenza degli eventi alluvionali del maggio 2023. Salvo imprevisti, saranno ultimati entro agosto 2025. In prossimità dello svincolo di Verghereto è invece in atto la chiusura della carreggiata in direzione Roma, nonché la chiusura della rampa di svincolo in ingresso nella medesima direzione. Qui i lavori scontano ritardi per problematiche tecniche, tra cui l’aumento dei prezzi dei materiali e la natura delle opere in struttura mista acciaio calcestruzzo , ma dovrebbero essere ultimati, salvo imprevisti, entro il 2025. Allo stesso modo, entro l’estate 2025 dovrebbero essere completati i lavori alla galleria di Verghereto e quelli in prossimità della galleria Spagnola che ripartiranno il prossimo 12 maggio. I lavori in corrispondenza del viadotto Palmieri saranno invece ultimati a settembre 2027".