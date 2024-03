Eccellenza, tanti rimpianti. Il derby è a reti bianche

Mercoledì si è disputata la ventisettesima giornata del campionato di calcio di Eccellenza; un turno poco soddisfacente per le formazioni cesenati. Fra Gambettola e Diegaro è finita senza gol, con Protino fuori per infortunio e Longobardi in campo solo nella ripresa, il Gambettola ha creato occasioni da gol ma non ha concretizzato. Proteste locali nel primo tempo per un rigore non concesso per fallo su Osayande, una traversa colpita da Giangrandi del Diegaro poi nella ripresa altri tentativi del Gambettola andati a vuoto e nuove proteste per un mani nell’area del Diegaro. Anche questa volta l’arbitro non ha concesso nulla. Nel finale sono stati espulsi Osayande del Gambettola e Pertutti del Diegaro.

È caduta invece la Savignanese sul campo del Medicina Fossatone; c’è rammarico fra i gialloblù per le chiare occasioni da rete non sfruttate e per l’azione del gol subìto vista la troppa libertà concessa a Boschi. La squadra di Montanari rimane penultima e soprattutto non riesce mai a trovare continuità nei risultati.

Anche nel campionato di Promozione si è giocato mercoledì. La Sampierana porta a nove i punti di vantaggio grazie alla vittoria nello scontro di testa col Faenza. La doppietta che spinge la Sampierana sempre più vicino alla vittoria del girone l’ha firmata Glauco Lanzi. Il Bakia pareggia a reti bianche col Classe e tiene accesa la speranza playoff, la Due Emme di Mercato Saraceno invece cade pesantemente per mano del Verucchio.

Classifica Eccellenza girone B.

Sasso Marconi 60; Granamica 56; Pietracuta 50; Gambettola 47; Medicina F. 43; Reno 42; Castenaso 40; Russi e T. Coriano 38; Futbal Cava Ronco 37; S. Agostino 34; Massa Lombarda 33; Sanpaimola 31; Vis Novafeltria 27; Diegaro 26; Masi Torello 25; Savignanese 23; Bentivoglio 16.

Classifica Promozione girone D.

Sampierana 59; Faenza 50 e Fratta Terme 50; Cattolica 49; S. Pietro in Vincoli 46; Bakia Cesenatico , Bellariva Virtus e Classe 40; Forlimpopoli 39; Del Duca G. 38; Misano 37; Cotignola e Civitella 32; Verucchio 31; Stella S. G. e Torconca 28; Due Emme 23; Cervia 11.