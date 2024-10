Le elementari fanno acqua: “Piove in classe a Pievestina”

Cesena, 10 ottobre 2024 – Piove nell’aula della scuola elementare di Pievesestina. La denuncia arriva dal vicepresidente del quartiere Dismano, Fabio Pacifico. “Da oltre un anno e mezzo – spiega il vicepresidente - una delle aule della scuola elementare di Pievesestina è in gravi condizioni perché soggetta a infiltrazioni d’acqua dal tetto. Il problema crea un ambiente insalubre e pericoloso per gli alunni”. Da quello che risulta, dalle prime verifiche effettuate, l’infiltrazione sarebbe dovuta ad un problema di installazione dell’impianto fotovoltaico. “I tecnici di Energie per la Città – continua Pacifico – avrebbero anche trovato come intervenire per una prima risoluzione del problema ma non possono effettuare l’operazione in quanto l’impianto è legato ad un finanziamento con Gse e dovrebbero prima ottenere le autorizzazioni per le modifiche dello stesso. È inaccettabile che nemmeno quando di mezzo ci sono i nostri bambini il Comune intervenga, scaricando invece come sempre le responsabilità su qualcun altro. Nonostante le numerose segnalazioni e richieste di intervento, ancora nulla è successo e nessuna comunicazione ufficiale è arrivata dal Comune nemmeno al consiglio di quartiere”.

Il Comune, dal canto suo, spiega che si è interessato al problema che è però di difficile soluzione. “Il Comune è intervenuto – dice l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri –, c’è un problema di pannelli fotovoltaici e si sta valutando che tipo di soluzione intraprendere per porre rimedio a questo problema che sicuramente crea un disagio nella scuola. Si sta valutando una soluzione tecnica che non è semplice ed è difficile capire qual è il rimedio oggettivo. Non è vero che il Comune si è disinteressato al problema”. Il vicepresidente del quartiere Dismano però spiega che non è possibile che la situazione di disagio si protragga da un anno e mezzo senza che si arrivi a una soluzione. “I cittadini – continua Pacifico - quando si tratta di vedere dei problemi risolti devono sempre sperare basandosi sul ‘mi hanno detto’ senza mai sapere la situazione reale delle cose. A peggiorare la situazione, una mamma residente nel quartiere ha cercato di parlare direttamente con qualcuno in Comune per trovare un aiuto, ma è stata respinta con l’indicazione di segnalare il problema tramite l’app ‘Cesenasegnala’. È frustrante vedere come le nostre preoccupazioni vengano trattate con così poca serietà”. Ogni giorno che passa senza una soluzione è un giorno in più in cui si mette a rischio la salute dei ragazzi. “Ora potrebbe essere un intervento di poco conto – continua Pacifico - con il passare del tempo, se dovesse peggiorare, come lo risolveranno? Chiediamo un intervento immediato e risolutivo e soprattutto che il Comune ci dia delle risposte dirette e chiare tramite i canali che lo stesso Comune ha voluto come interfaccia verso i cittadini: il Consiglio di quartiere. È evidente che il nostro quartiere è trascurato e i cittadini si sentono abbandonati. Visto che l’abitudine è quella di farsi vedere solo a ridosso delle elezioni, speriamo che l’avvicinarsi di quelle Regionali faccia magicamente risolvere questo e altri gravi problemi del quartiere”.