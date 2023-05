Emilio Zarrelli: "Valverde va messa in sicurezza"

Emilio Zarrelli, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, chiede interventi strutturali per proteggere le spiagge: "L’ondata di maltempo è anomala, ma a Valverde e Villamarina il problema è ricorrente ed è anche frutto delle mancate opere di protezione della costa che la Regione da tempo promette ma poi non realizza; è necessario chiudere le bocche tra le scogliere, perché non proteggono più a dovere il litorale. Serve un intervento rapido ed efficace per mettere in sicurezza Valverde e per farlo occorre intervenire sulle barriere mal posizionate".