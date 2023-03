Erasmus alle elementari Docenti svedesi in classe

Dalla Svezia a Cesena per uno scambio di buone pratiche sulla scuola. Una delegazione di sei insegnanti della scuola statale primaria ‘Edboskolan’ Stoccolma è stata in ‘job shadowing’ nel Terzo Circolo Didattico, nell’ambito del progetto europeo Erasmus+.

"I nostri colleghi sono stati in tutti i plessi del nostro Circolo, osservando lo svolgimento delle lezioni nelle varie discipline, laboratori e altre attività che si susseguono in una normale quotidianità scolastica. Non sono mancati momenti conviviali, come il festeggiamento del Carnevale in piazza del Popolo insieme agli scolari del ‘Saffi’", spiega la maestra Marica Marchi, responsabile del progetto del Terzo Circolo Didattico, che da due anni ha attivato nella primaria Carducci il ‘Bilingual course’ con potenziamento della lingua inglese. Il ‘job shadowing’ letteralmente lavoro-ombra, è un’esperienza fortemente formativa che consente di acquisire una conoscenza completa tramite l’osservazione, analizzando il lavoro day by day. Il sistema scolastico nordeuropeo è riconosciuto tra i migliori al mondo in quanto privilegia e pone al centro sempre gli interessi dei bambini e delle bambine.

"Ci accomuna l’aspetto dell’integrazione in quanto anche nelle loro classi c’è un alto numero di alunni di origine straniera - prosegue -. Ma il progetto non si concentra solo su questo aspetto, bensì è di ampio respiro: per quanto ci riguarda è basato anche sullo sviluppo di competenze da parte degli insegnanti per il successo formativo degli alunni. Lo scorso anno 12 nostri docenti hanno frequentato in alcuni Paesi dell’Unione Europea corsi formativi legati all’innovazione della metodologia didattica. A fine marzo il nostro dirigente Enrico Flamigni, io e un’altra maestra contraccambieremo la visita a Stoccolma per un confronto proficuo e scambio di idee". Ed entro maggio altri 14 docenti, compresi due educatrici della scuola dell’infanzia, parteciperanno ad attività di osservazione di buone pratiche in Francia, Germania, Spagna, Finlandia e Svezia. Immancabile è stata, nell’ultimo dei quattro giorni di permanenza dei docenti svedesi, la visita al gioiello culturale di Cesena, la Biblioteca Malatestiana. "Sono rimasti molto colpiti per la calorosa accoglienza ricevuta da parte nostra. Ringraziamo per la collaborazione il direttore della Malatestiana Paolo Zanfini e l’Amministrazione comunale che li ha ospitati nelle mense scolastiche", conclude Marica Marchi.

Francesca Siroli