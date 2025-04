Eventi e mercatini per festeggiare la Pasqua

San Mauro Mare si prepara ad accogliere la Pasqua con un weekend speciale dedicato a famiglie, turisti e visitatori di tutte le età. Dal oggi sabato 19 a lunedì 21, il paese si trasformerà in un vivace palcoscenico a cielo aperto, ricco di eventi, mercatini, musica e attività per grandi e piccoli. Le vie del centro ospiteranno i colorati mercatini di primavera, una passeggiata tra bancarelle di artigianato locale, prodotti tipici, creazioni artistiche e tante idee regalo per celebrare la stagione più fiorita dell’anno. Domenica 20, Pasqua, musica, ballo e divertimento. Alle 17 in piazza Cesare Battisti, arriva il ritmo travolgente del Jaywolf Easter Country Show! Un’esibizione live di musica e ballo country che coinvolgerà il pubblico in un’atmosfera energica e festosa. A seguire, dj set live by Manuel Ricci per continuare a ballare fino a sera. Per tutti e tre i giorni, i più piccoli potranno divertirsi in sicurezza nell’Area Bimbi con giochi gonfiabili e tiro a segno presso il Parco Stefano Campana. Info e prenotazioni: Ufficio Iat San Mauro Mare – Amaresanmauro tel. 0541/346392 wa 351- 6419188. Il programma degli eventi è promosso da AmareSanMauro, l’associazione di promozione turistica di San Mauro Mare, con il sostegno e patrocinio del Comune di San Mauro Pascoli.

e. p.