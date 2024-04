Eventi estivi: il nuovo sito web

Oggi alle 17, a Palazzo del Capitano di Via Fiorentina, la Fondazione "Abbatia Nullius Balneensis, ha promosso un evento speciale per presentare numerose attività in programma per la stagione estiva 2024 a Bagno di Romagna. "Sarà l’occasione per conoscere gli obiettivi e il calendario delle iniziative culturali, tra cui mostre, concerti, conferenze e molto altro, tutte pensate per valorizzare il nostro territorio – spiegano i promotori –. Inoltre, verrà presentato il nuovo sito web, dove si potrà scoprire un’anteprima delle meraviglie del Museo d’Arte Sacra della Abbatia Nullius Balneensis di Bagno, la sua storia, le opere e tutte le informazioni per visitare le mostre e partecipare agli eventi". L’evento di oggi pomeriggio si concluderà con un aperitivo conviviale, un momento di condivisione e celebrazione della nostra comunità.