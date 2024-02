’Exita. Adolescenza no panic’, oggi l’incontro con il dottor Lancini

Oggi al Museo della Marineria inizia "Exit. Adolescenza no panic", il nuovo ciclo di incontri organizzato dal Centro famiglie Asp del Rubicone, dedicato ai giovani ed ai genitori, per aiutare le famiglie a conoscere il potenziale dei ragazzi e affrontare le sfide dell’età adolescenziale che è tanto bella quanto complessa. Nel primo appuntamento stasera a partire dalle 20.30 interverrà Matteo Lancini, psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro di Milano e insegnante presso il Dipartimento di psicologia degli Studi di Milano-Bicocca, il quale introdurrà "Sii te stesso a modo mio. Essere adolescenti nell’epoca della fragilità adulta".

È dunque l’occasione per incontrare e dialogare con un esparto di queste tematiche. Il successivo appuntamento si terrà il 7 marzo sempre alle 20.30, quando Riccardo Camarda, studente universitario, scrittore, speaker al TedxYouth di Roma, parlerà di "Passioni appese", per raccontare come trovare la propria passione in 10 minuti. Maura Gancitano, saggista, filosofa, co-fondatrice di Tlon, scuola di filosofia, parlerà invece il 21 marzo di "Un ponte tra le generazioni: il digitale come pharmakon". Il 28 marzo alle 17.30 si terrà invece un appuntamento al teatro comunale di Cesenatico, dove è in calendario uno spettacolo di improvvisazione con Baubhaus arti integrate.

La rassegna "Exit. Adolescenza no panic" si concluderà l’11 aprile con il pedagosista Alessandro Zanchettin che parlerà di "Alleanze educative, apprendere e agire la democrazia nella comunità".

