Ferragosto garantisce il pienone Le prospettive restano più incerte

di Giacomo Mascellani

Il Ferragosto in riviera è stato festeggiato alla grande, con quasi tutti gli alberghi e stabilimenti balneari che hanno fatto il pieno di turisti. Molti, ma non tutti, e questo spiega la sensazione che in riviera vi sia meno gente. Nel tratto di costa della provincia di Forlì-Cesena hanno registrato il tutto esaurito i principali hotel, i campeggi e le case affittate d’estate ai turisti, ma a differenza degli anni passati qualche camera si trovava anche in last minute. Le tante iniziative enogastronomiche, i concerti, gli spettacoli e le feste al mare sono state un successo. Oltre duemila persone si sono date appuntamento al Cesenatico Camping Village, dove un nutrito gruppo di turisti ha allestito una gigantesca grigliata di carne, cucinando 230 chilogrammi di salsicce, accompagnati da 50 chili di pane e 5 damigiane di vino bianco e vino rosso. Terzo Martinetti, titolare della grande struttura e vicepresidente di Faita Emilia-Romagna, vede in Ferragosto una svolta: "Attualmente ospitiamo circa 6mila turisti nelle case mobili, bungalow e piazzole riservate ai camper. Il Ferragosto 2023 segna un punto di partenza e non di arrivo, perchè la promozione straordinaria effettuata in giugno e luglio, sta portando moltissime famiglie italiane e straniere, che ci faranno vivere un finale di stagione migliore anche dello scorso anno". A Cesenatico si è rinnovato anche l’appuntamento con la tradizionale ‘Rustida’, organizzata dalla Cooperativa Casa del Pescatore e divenuto ormai un appuntamento ferragostano da non perdere. Tra cozze, vongole e fritture di pesce, sono stati 4mila i partecipanti, tra i quali il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, la vicesindaco Lorena Fantozzi, l’assessore Mauro Gasperini ed il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, venuto a ringraziare personalmente l’amico Matteo ed i pescatori di Cesenatico, visto che quest’anno l’utile della festa sarà interamente devoluto per aiutare le famiglie cesenati danneggiate dall’alluvione. È stato molto apprezzato anche il concerto della band Magic Queen che ha proposto i grandi successi di Freddie Mercury. Nella giornata di Ferragosto si è tenuta la tradizionale processione sul porto canale dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, con la statua della Madonna portata a spalla dai fedeli, imbarcata su un peschereccio e condotta in alto mare per benedizione al mare e alla marineria.

Leandro Pasini, presidente di Adac Federalberghi, è soddisfatto: "Il Ferragosto è andato benissimo ed il proseguo della stagione è sui livelli dello scorso anno, c’è il pieno ma non pienone, tant’è che qualche camera libera si trova". A Gatteo Mare in piazza "Romagna mia" è stato molto partecipato l’evento "L’Estate di Raoul", organizzato assieme dai Comuni di Gatteo e Cesenatico, per celebrare il Re del Liscio nel giorno in cui avrebbe compiuto 86 anni, con il concerto della Mirko Casadei Popular Folk Orchestra, che ha avuto come ospite d’onore il cantautore Fabio Concato. Massimo Bondi, presidente del Gatteo Mare Summer Village vede un ottimo finale di stagione: "Tutti gli alberghi e i bagni al mare sono pieni e sarà così sino a fine agosto, inoltre confidiamo sull’inizio di settembre e la Settimana del Liscio in calendario dal 10 al 15 settembre".

Anche a San Mauro Mare si sono tenuti eventi e concerti, con gli operatori soddisfatti e fiduciosi, come conferma Paolo Togni, presidente dell’associazione Mare Futuro: "Negli ultimi giorni siamo riusciti ad avere il pienone, ci sono parecchie richieste e buonissime prospettive per le prossime tre settimane, confermate dai colleghi; c’è un grande movimento e anche in spiaggia sono esauriti i posti".