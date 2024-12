Fiera di Santa Lucia: artigiani, mostre e spettacoli per un weekend di festa

Da oggi a domenica torna la Fiera di Santa Lucia, patrona della città, illuminata a festa da domenica dopo l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale.

Dalle 10 si metteranno al lavoro anche i maestri fabbri capitanati da Davide Caprili, più 40 artigiani provenienti da tutta Europa ad alternarsi all’incudine e al martello, per dare vita a una suggestiva e imponente performance di lavorazione del ferro battuto in piazza Faberi.

In sala Allende dalle 9 alle 14 la possibilità di ottenere l’annullo filatelico in occasione della 45esima mostra filatelica "La magia dei francobolli", a cura del Circolo culturale filatelico numismatico "Rubicone".

Alle 10 taglio del nastro per la mostra Si Fest Kids in Breaking News, a cura di Mario Beltrambini e Jacopo Ricci, allestita nella Fototeca "Marco Pesaresi" visitabile gratuitamente per tutto il fine settimana. In esposizione i lavori fotografici e creativi realizzati dalle studentesse e dagli studenti tra gli 11 e i 14 anni che lo scorso giugno hanno partecipato al laboratorio "Si Fest Kids".

Il primo giorno di fiera regala un ricco programma per i piccoli: i laboratori creativi gratuiti con i Folletti per realizzare le decorazioni per l’albero di Natale dalle 15.30 alle 19 in piazza Amati.

Nei giorni di fiera si potranno consegnare la letterina di Babbo Natale scritta insieme ai Folletti e incontrarlo personalmente nella casina allestita in piazza Amati tra le 16 e le 19.

Dalle 15.30 alle 19 in piazza Giovanni XXIII il Ludobus aprirà le sue porte con i giochi di una volta in legno, per tutte le età.

L’atmosfera natalizia sarà allietata dalla marching band I Bianch’ottoni che con strumenti a fiato e percussioni suoneranno marce e canzoni per le vie del paese.

Ai golosi ci penserà invece lo show cooking "Facciamoci il torrone!", con lo chef Marco Frassante che svelerà dal vivo come preparare un ottimo torrone classico da fare in casa, dalle 16 sotto il porticato di piazza Borghesi e, al termine, assaggi.

Per tutti i giorni di fiera saranno presenti Aido, con lo stand del gruppo comunale, in corso Perticari 18, con la distribuzione di palloncini a tutti i bambini e la pesca di beneficenza.

Ampio spazio anche per l’Avis comunale, presente in fiera con uno stand di promozione di iniziative e attività. In particolare oggi saranno distribuiti bruschetta e vin brulè.

Sul sagrato di Santa Lucia il gruppo Scout Savignano 1 svolgerà attività di autofinanziamento e domani e domenica terrà aperta l’Osteria Scout.

Alle 19 nella collegiata di Santa Lucia messa presieduta dal vescovo di Rimini Nicolò Anselmi. Alle 21 tombole di Santa Lucia al Palatombolone.

La Fiera di Santa Lucia e Sagra del torrone è promossa dall’Amministrazione Comunale, organizzata da Promo D con associazioni, consulte di quartiere, singoli cittadini e imprenditori locali.