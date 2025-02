Fiere e mercati, varato il calendario per il 2025

È stato approvato dalla Giunta comunale il calendario delle fiere e dei mercati che nel corso dei prossimi mesi animeranno il centro storico malatestiano ed altri quartieri della città. "Lavorare alla programmazione di fiere, mercati e, più in generale, di eventi – commenta l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – impegna diversi uffici della Pubblica Amministrazione e richiede una condivisione continua con le associazioni di categoria aderenti al tavolo ‘InCesena’ e, nel caso di fiere e mercati, con Fiva Confcommercio e Anva Confesercenti".

Confermata la Fiera di Primavera nella giornata di domenica 13 aprile, in concomitanza con ‘Mercato delle Regioni d’Europa’; lo svolgimento del mercato del sabato nella giornata del 21 giugno, contestualmente alla Fiera di San Giovanni che si terrà da venerdì 20 a martedì 24 giugno. Sarà inoltre posticipato lo svolgimento della Fiera d’autunno dal 19 ottobre al 2 novembre, in quanto per le giornate del 31 ottobre, 1 e 2 novembre è prevista la realizzazione di un evento in Centro storico, nella programmazione del quale si è stabilito di inserire tale Fiera.