Finisce l’estate, non la stagione turistica

Oggi in riviera termina il servizio dei bagnini di salvataggio, evento che accanto all’inizio dell’anno scolastico segna tradizionalmente la fine della stagione turistica. Ormai da qualche anno, in verità, un profluvio di feste e manifestazioni sportive prolungano le frequentazioni turistiche delle nostra località costiere. E sempre più i weekend, anche ad autunno inoltrato, assicurano movimento e presenze turistiche. Una vita in vacanza, più o meno. I conti si fanno alla fine. E per molte attività turistiche, una stagione pù lunga può compensare i cali di primavera. Ma tutto il comparto deve reggere questa sfida.