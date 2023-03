Francesco Girardi, ricetta da Masterchef contro l’Alzeheimer

Cesena, 24 marzo 2023 – Rana pescatrice, carota glassata, salsa di fughi e olio al radicchio verde. Un ottimo pasto, ma soprattutto un grande aiuto a chi soffre di Alzheimer. In queste ore la campagna di Sipo ‘Il tuo aiuto dona speranza’ si è arricchita della partecipazione di Francesco Girardi, fotografo cesenate nonché concorrente dell’ultima edizione di Masterchef Italia, che facendosi filmare ai fornelli (qui il video) intento a preparare una promettente ricetta a base di prodotti Sipo, esorta scherzosamente – e in rigoroso slang romagnolo – il pubblico ad alzarsi dalla sedia e andare a fare la sua parte.

Francesco Girardi, da Masterchef all'impegno contro l'Alzeheimer

L’intento è in effetti quello di raccogliere fondi a sostegno dei progetti di ricerca e prevenzione messi in campo della Fondazione Maratona Alzheimer, realtà molto nota nel territorio e che (il nome decisamente aiuta a inquadrare il contesto) ogni anno nella prima metà di settembre organizza una corsa divenuta ormai simbolo della lotta alla malattia. Così, al grido di "Si mangiaaa…", Girardi ha preparato una video ricetta utilizzando gli ortaggi freschi messi a disposizione da Sipo, che i clienti dei supermercati Famila e A&O, in collaborazione con Arca Commerciale, possono trovare in scaffale contraddistinti dal bollino con lo slogan della campagna di solidarietà. A questo punto non resterà che seguire Francesco, sulla sua pagina Instagram, alle prese con una ricetta sana e solidale, prendere appunti, recarsi a comperare gli ingredienti tra quelli proposti da Sipo e replicare la ricetta a casa.

"Siamo grati a Girardi per la sua adesione alla campagna – commenta Stefano Montalti, presidente di Fondazione Maratona Alzheimer - e siamo certi che il suo contributo sarà importante nell’aiutarci a diffondere la consapevolezza che compiere scelte di vita sana, tra le quali preferire una alimentazione ricca di frutta e verdure, contribuisce non soltanto al benessere fisico, ma anche della mente".

L’insieme di questi comportamenti, uniti all’attività fisica e a una vita culturalmente e socialmente attiva, è infatti alla base della prevenzione dell’Alzheimer e di altre demenze: in Italia i sono oltre un milione le persone che devono fare i conti con queste patologie e il dato è purtroppo in crescita, sia sull’immediato che nelle prospettive future. In questo contesto la Fondazione Maratona Alzheimer si propone di supportare i bisogni dei malati affinché siano riconosciuti i loro diritti inalienabili, garantendo servizi e assistenza nel rispetto della dignità della persona.

La Fondazione intende agire come promotore di ricerca, identificando annualmente ambiti attorno ai quali suscitare dichiarazioni di interesse. Il partner scientifico individuato per l’ambito della ricerca è la Fondazione Iret, ente di ricerca scientifica in campo biomedico, dedicata allo studio delle malattie degenerative del sistema nervoso centrale, quali sclerosi multipla, demenza di Alzheimer, demenze vascolari, atassie, malattia di Parkinson e dolore cronico. La Fondazione da undici anni organizza la Maratona Alzheimer e la Grande Marcia per i diritti delle persone con Alzheimer.