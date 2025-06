Fuga di gas, condominio evacuato

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri al condominio Vittorio in via Marina a San Mauro Mare. Intorno alle 19 alcuni condomini hanno sentito puzza di gas, uscire da un appartamento del terzo e ultimo piano. La proprietaria dell’appartamento, era al lavoro. Subito sono stati allertati i Vigili del Fuoco, che hanno fatto giungere sul posto, una squadra di primo intervento, per chiudere sia i contatori del gas e della luce. Poco dopo, è arrivata la squadra dei Vigili del Fuoco, che dopo essere entrati nel condominio (nel frattempo, tutti gli occupanti sono stati fatti uscire dalla palazzina), tramite il balcone di un appartamento vicino, hanno divelto una porta-finestra, per poter entrare in tutta sicurezza nell’immobile, per poter gestire l’emergenza e ripristinare il danno. Dopo una mezz’oretta dall’intervento, la situazione è tornata alla normalità.