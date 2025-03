Funghi e piante, che passione. Domani il corso all’hotel Miramare

In riviera entrano nel vivo le iniziative dedicate agli appassionati di funghi e piante. La delegazione di Cesenatico del Gruppo micologico e botanico Valle del Savio ha organizzato un corso di botanica che si tiene nella sala convegni dell’Hotel Miramare, in viale Carducci angolo via Del Porto. Domani sera, alle 20.30, il relatore Mara Evangelisti introdurrà le erbe aromatiche. A seguire si terranno le altre lezioni, sempre a cadenza settimanale e sempre il giovedì sera, fino al 3 aprile. Le persone interessate possono avere informazioni ed iscriversi contattando direttamente i coordinatori del gruppo, che sono Agostino Nicolini (3355688858), Venicio Amadio (3392321587), Andrea Boghi (3409093434), oppure scrivendo a info@ambcesenatico.it. Oltre all’esperto Mara Evangelisti, agli incontri interverranno i relatori, Filippo Negosanti, Oscar Tani e Maurizio Bonandi. L’iscrizione al corso di botanica è gratuita, occorre però essere iscritti al Gruppo micologico e botanico Valle del Savio. La tessera costa 40 euro e consente di avere molte agevolazioni, partecipare a manifestazioni ed escursioni nell’entroterra per raccogliere funghi e piante. A termine del corso sarà organizzata anche una uscita nei campi, per mettere in pratica le nozioni apprese durante le lezioni. Le stesse erbe spontanee saranno poi utilizzate per allestire un pranzo al Ristorante Capo del Molo dell’Hotel Miramare. La delegazione di Cesenatico del Gruppo micologico e botanico Valle del Savio organizza numerose iniziative, escursioni nel Parco delle Foreste Casentinensi e la grande mostra micologica e botanica che si tiene ogni estate al Palazzo del turismo Primo Grassi di Cesenatico.

g.m.