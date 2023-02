Giancarlo Barocci cala l’asso ai campionati italiani di bridge

Giancarlo Barocci ha iniziato una nuova carriera nel bridge. L’ex presidente dell’Associazione degli albergatori di Cesenatico recentemente si è cimentato in diversi tornei e lo scorso anno ha addirittura conquistato il terzo posto ai Campionati regionali dell’Emilia-Romagna, portando a casa una preziosa e meritata medaglia di bronzo: "Il bridge è un gioco di carte molto bello - commenta Barocci (nella foto)-, affascinante e direi anche molto difficile. E’ riconosciuto dal Coni anche come attività sportiva, quindi è uno sport a tutti gli effetti. Io ho iniziato un anno fa al corso dell’associazione bridge Cesena e ho partecipato subito ai tornei come allievo. Inizialmente abbiamo fatto il torneo ’In zir par la Rumagna’, fra tutti i club di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, giocando in ognuna di queste sedi. Al termine delle quattro serate, ho avuto la soddisfazione di arrivare secondo quindi medaglia d’argento in Romagna, in coppia con Luigia Rasi di Cesena. Poi ho disputato i campionati italiani, dove si sono sfidate più di 250 coppie di tutte le rappresentanze dal Trentino alla Sicilia, e mi sono piazzato al 14° in coppia con Gianluca Di Mattia di Rimini, che per un neofita è veramente tanto e avrei addirittura potuto fare anche meglio. Ho partecipato ai campionati regionali a Forlì e ho conquistato il bronzo con Giovanni Angelini di Rimini. Anche a Cesenatico spero si possa creare un bel club".

Oggi e domani Barocci sarà a Salsomaggiore, dove disputa i campionati italiani in coppia con la 23enne Cecilia Petruzzelli di Bologna e a squadre con Paola Torre di Padova, Giancarlo Chiaruzzi di San Marino e la stessa Cecilia Petruzzelli.

Giacomo Mascellani