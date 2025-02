Giangrandi dopo l’assoluzione: "Non mi sono lasciato intimidire"

Arriva puntuale la replica, dopo l’intervento dell’ex sindaco Paolo Lucchi, di Marco Giangrandi, assolto dalla Corte d’Appello di Bologna, seconda sezione civile, insieme a Fabrizio Faggiotto dall’accusa di diffamazione aggravata e calunnia nei confronti dello stesso Paolo Lucchi.

Confermata dunque la sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Forlì nel 2022. L’azione giudiziaria era scaturita dalle critiche che Faggiotto e Giangrandi (allora ai vertici dell’associazione “Centro Anch’io”) mossero verso l’ex sindaco sull’ampliamento del centro commerciale Montefiore.

"Sono sempre rimasto convinto delle mie idee - spiega Giangrandi - ed è per questo che, in tutti questi anni, non mi sono mai piegato a questi chiari tentativi di intimidazione. Con questa sentenza netta, che riprende diversi passaggi della prima decisione giudiziale, il giudice ha ribadito in maniera convinta una verità processuale a questo punto inoppugnabile, ovvero che le nostre non erano soltanto ‘osservazioni di normale dialettica politica pronunciate nel rispetto di un inalienabile diritto di critica’, ma anche considerazioni fondate e plausibili".

"Oggi come ieri, infatti – prosegue Giangrandi – resto convinto che quell’area non doveva essere concessa al Montefiore perché i centri commerciali, oltre ad essere un pericolo per l’ambiente in quanto energivori, rappresentano un modello di anti-socialità che non dovrebbe mai essere incoraggiato. Peraltro è significativo ricordare come la caserma sia nata con almeno tre anni di ritardo rispetto alle scadenze promesse".

"Tra le parti - ricorda lo stesso Giangrandi - fallì anche un tentativo di conciliazione perché noi eravamo fortemente convinti delle nostre ragioni e dunque, dopo oltre cinque anni di battaglie legali, non ce la siamo sentita, pur correndo il rischio, di concedere a Lucchi quella comoda via d’uscita. Se fossimo stati nel torto saremmo stati disposti a pagare, ma visto che un giudice ha stabilito, in due gradi di giudizio, che nel torto è lui, adesso è giusto che faccia ammenda e paghi le responsabilità della sua condotta".

"Vorrei anche ricordare - conclude Giangrandi - che la causa intentata da Lucchi non era un’ordinaria denuncia penale per calunnia e diffamazione aggravata, ma una causa in sede civile che, spesso, viene utilizzata per silenziare gli avversari politici o i giornalisti. A Cesena non è la prima volta che questo accade, penso a Castiglia, Angeli o Fabbri". Anche Fabrizio Faggiotto, anch’egli assolto dall’accusa di diffamazione, rimarca di essere felice "che il giudice abbia ribadito che sulla Caserma le nostre erano considerazioni fondate e plausibili".