Gli scolari delle elementari imparano a costruire robot

Nuove emozionanti sfide per ingegneri in erba a Casa Bufalini. Il calendario dei corsi organizzati dal laboratorio aperto di Cesena prevede un nuovo ciclo di tre incontri rivolto agli alunni della scuola primaria (dalla seconda alla quinta elementare), per imparare a progettare, costruire e programmare robot sempre più evoluti.

‘Robotica in azione: sfide e innovazione!’ è il titolo del laboratorio, dove ogni sfida diventa un’opportunità per imparare. Grazie alla tecnologia Lego Spike i partecipanti potranno costruire e programmare bracci meccanici, veicoli a guida autonoma e robot sempre più complessi.

Attraverso il gioco e la sperimentazione i bambini potranno scoprire i principi delle Steam e, passando dalla matematica all’arte, dalla scienza all’ingegneria, affronteranno sfide sempre più impegnative per sviluppare il pensiero critico e la creatività.

Gli incontri si terranno nei pomeriggi di giovedì 20 e 27 marzo e del 3 aprile, dalle ore 16:45 alle 17:45. Il costo del laboratorio è di 35 euro, per il totale delle tre lezioni.

Per tutte le altre informazioni e per iscrizioni scrivere a info@casabufalini.it.