Gli Statuto alla Rocca Malatestiana. Inni del football e rivisitazioni ska

Domani alla Rocca Malatestiana di Cesena prima data del Cesena Jazz Festival un concerto che attraversa i generi, con un gruppo che da oltre quarant’anni domina la scena musicale italiana in modo originale e, come loro stessi si definiscono, "incatalogabile". Sul palco alle 21.30 Gli Statuto con il loro ‘Football Tour’ e le canzoni storiche dedicate al calcio, dalle sigle radio tv come ‘Tutto il calcio minuto per minuto’ (A Taste of Honey),‘90simo Minuto’ (Pancho), ‘Domenica Sprint’ (Stadium) in stile originale e brani epici come ‘Un’estate italiana’, ‘La Leva

Calcistica del ‘68’, ‘Una vita da mediano’ e tanti altri appositamente rivisitati, oltre naturalmente ai brani storici della band torinese, come ‘Abbiamo Vinto Il Festival di Sanremo’, ‘Qui non c’è il mare’, ‘Piera’, ‘In Fabbrica’ e tutti gli altri, suonati con organico formato da quartetto, tromba e tastiere.