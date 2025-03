Serata ’In_grata’ al Victor

Domani sera alle 21,15, sul palcoscenico del cine teatro Victor va in scena “In_grata”, presentato dalla compagnia “Citofonare Tavella” di Rimini. Uno spettacolo tutto al femminile, che fa parte della rassegna “Teatro fuori città” e si inserisce nel programma di iniziative che il Victor dedica alle donne nell’arco del mese di marzo.

“In_grata” è ispirato a “The Cagebirds”, un atto unico del drammaturgo britannico David Campton, rappresentato per la prima volta nel 1972. L’opera esplora i temi della conformità, della libertà e dell’identità attraverso la metafora degli uccelli in gabbia. I personaggi prendono il nome dai loro tratti dominanti: la Golosa, l’Incantata, la Rabbuiata, la Pettegola, la Reazionaria e l’Indecisa. E per concludere la Padrona, che controlla le donne e provvede ai loro bisogno primari, fino all’arrivo della Selvaggia, che rompe l’equilibrio…

Uno spettacolo tutto al femminile che racchiude una verità autentica e profonda. In scena Alessandra Affatato, Lara Balducci, Elisa Borghesi, Stefania Fabbri, Roberta Mussoni, Giorgia Natale, Stefania Tamburini, Mariacarla Tavella. Regia di Daniela Lupparelli. Ingresso 10 euro. Info e prenotazioni 3756700022 – 3392427674.