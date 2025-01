Guerriglia tra tifosi, l’ipotesi di una folle vendetta

GATTEO MARE (Cesena)Un assalto per vendicare l’aggressione al circolo bianconero di Bellaria avvenuto lo scorso novembre. Sarebbe questa l’ipotesi più accreditata per il violento scontro tra ultras del Cesena e del Rimini andato in scena domenica pomeriggio a Gatteo Mare al termine della partita di Terza categoria tra Valverde e Cattolica. I carabinieri proseguono le indagini esaminando i filmati degli smartphone delle persone che stavano uscendo dallo stadio. I militari hanno anche ascoltato alcune delle persone presenti per cercare di arrivare alla identificazione degli ultras del Cesena, o almeno felpe e sciarpe che indossavano avevano queste scritte, e riminesi che avevano seguito il Cattolica nella trasferta per la partita contro il Valverde. I picchiatori sono arrivati con caschi, passamontagna e sciarpe per travisare il volto, armati di bastoni e con diversi oggetti da lanciare. Nella zona dello stadio di Gatteo Mare non ci sono telecamere di videsorveglianza che avrebbero potuto essere ancora maggiormente di supporto ai carabinieri.

La furiosa lotta è durata poco più di cinque minuti e per i carabinieri probabilmente si tratta di un regolamento di conti per vecchie ruggini. Il fatto più eclatante risale al novembre scorso quando un circolo di ultras bianconeri di Bellaria venne assaltato da un commando di una ventina di persone armate di mazze. I locali vennero devastati dalla follia degli ultras riminesi e un 31enne bellariese che era dentro il circolo venne colpito alla testa, riportò una frattura cranica e ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale Bufalini di Cesena.