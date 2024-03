Hotel Orchidea all’asta. La gara si apre oggi

Sulla riviera romagnola continuano ad andare all’asta diverse aziende sulla base dei provvedimenti del tribunale di Forlì-Cesena, tra le quali vi sono anche degli hotel.

A Cesenatico oggi sarà venduto al miglior offerente l’Hotel Orchidea, un albergo a tre stelle con 44 camere situato in via Archimede, a Villamarina, una zona ad alta valenza turistica. La base d’asta partirà da 567mila euro e, nel caso in cui più persone fossero interessate all’acquisto, il rialzo minimo dovrà essere di 5mila euro.

Sarà anche possibile offrire una cifra al ribasso, ma di almeno 425mila e 250 euro.

Questa non è la prima volta che l’albergo Orchidea va all’asta, lo scorso mese di settembre fu infatti proposto a 756mila euro, ma nessuno si presentò per fare una proposta a tale cifra. Del resto, bisogna tenere conto che questa struttura ricettiva necessita di lavori di radicale ristrutturazione per essere competitiva con i moderni alberghi che offrono servizi ed impianti più all’avanguardia.

Tuttavia oggi le ristrutturazioni hanno costi alti per i rincari dei materiali e la difficoltà a reperire imprese.

Sempre oggi nella nostra provincia andrà all’asta anche un albergo a Castrocaro, situato in via Marconi, con una base d’asta che parte da 253.125 euro. Il 2 aprile andrà poi all’asta un’altra struttura ricettiva sempre a Castrocaro, situata in via Samorì, ad un prezzo di 168.750 euro, mentre il 9 aprile verrà battuto al miglior offerente l’albergo ristorante Al Piano di Sarsina a partire in questo caso da una base di 547.285 euro.

Il 10 aprile sarà la volta di un altro albergo a Castrocaro in via Fratta che parte da 249.750 euro ed il 29 aprile di un’altra struttura ricettiva sempre a Castrocaro, situata in via Samorì e al prezzo di 598.875 euro.

A Cesena andrà invece all’asta una piccola struttura ricettiva in via Caporali, partendo da una base di 126.997 euro.

Giacomo Mascellani