Hypertec Solution inaugura la nuova sede

Oggi pomeriggio a partire dalle 18 Hypertec Solution srl inaugura la nuova sede di via Venezia a Cesena. Una nuova veste per l’azienda romagnola che si è recentemente trasferita nell’edificio che precedentemente ospitava la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cesena. Questa nuova sede allarga ulteriormente gli spazi e le opportunità lavorative per i neolaureati, gli ingegneri che intendono avvicinarsi a questa eccellenza dell’engineering Made in Italy, a ulteriori collaborazioni con realtà accademiche italiane e alla ricerca avanzata per le imprese regionali e del sistema Italia. Interverranno tra gli altri il sindaco Enzo Lattuca, il vice presidente di Confindustria Romagna e personalità del mondo accademico a supporto e testimonianza del legame con il tessuto economico della città ed in particolare con la realtà di Hypertec Solution srl fucina di idee, di progettazione e anche di preparazione dei giovani ingegneri alle nuove sfide tecnologiche.