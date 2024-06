I fratelli Troiano ’Tango&Cash’ al Mondiale Ultra di Francia

E’ approdata già da qualche anno in Italia la Spartan Race, una gara dove atleti che arrivano da ogni parte d’Europa si sfidano in una competizione adrenalinica e molto dispendiosa di corsa a ostacoli: trasporto di catene, tronchi, filo spinato, passaggi in acqua gelida, ostacoli di equilibrio e di sospensione. La gara prende spunto dall’addestramento militare dei Marines americani. I format disponibili sono 4: la 5 km, la 10 km, 21 km e per i più resilienti la Ultra 50 km. Quest’anno a Morzine, in Francia, si disputerà il Mondiale Ultra Spartan Race, 52 km di corsa, 3.250 D+, + 60 ostacoli tra naturali e artificiali. Arriveranno 1000 atleti da ogni parte del mondo e in questa sede prenderanno parte i fratelli Troiano: Leonardo, di Mercatino Conca di professione personal trainer e Antonello Pio, commercialista di San Mauro Pascoli, soprannominati Tango&Cash. I fratelli si sono messi già in luce nelle gare disputate in preparazione del Mondiale, nel Principato di Andorra conquistando nella 50 km, rispettivamente il 2° e 3° posto nella rispettiva fascia di età 40-45 anni chiudendo la gara in 7 ore e 44 minuti per Leonardo e 7 ore e 55 minuti per Antonello. A podio sono anche andati nella suggestiva Spartan Race di Gubbio. Dicono Leonardo e Antonello Pio: "Riuscire a competere in gare di questo calibro comporta un’accurata preparazione fisica e alimentare contemperando inoltre gli impegni lavorativi e familiari".

Ermanno Pasolini