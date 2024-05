I ’Micromondi’ in piazza

La seconda edizione del "festival dei Micromondi" domani, dalle 17, si terrà in piazza della Libertà alla presenza di 1100 studenti di 42 classi di scuole primarie e secondarie del territorio. Ciascun gruppo di studenti avrà a disposizione uno stand dedicato dove poter condividere il proprio Micromondo e interagire con il pubblico, anche salendo sul palco per raccontare il processo creativo e le sfide affrontate durante la realizzazione del progetto. La visione alla base di questo progetto trova pieno riscontro nel Piano Nazionale Scuola Digitale del 2015 e delle azioni successive messe in campo a livello nazionale e regionale, nonché nella visione di "Repubblica Digitale" in seno al Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e all’Agenda Digitale 2020-2025 della Regione Emilia-Romagna.