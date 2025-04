I preferiti? I corsi di trattamenti estetici

Techne è l’agenzia formativa di proprietà del Comune di Cesena e del Comune di Forlì che favorisce l’integrazione sociale e lavorativa di giovani e adulti.

Lia Benvenuti, direttore generale Techne Forlì-Cesena, quali sono i vostri percorsi formativi sul territorio cesenate?

"Abbiamo tre tipi di percorsi rivolti ai giovani. Il primo corso è quello per diventare ‘operatore in trattamenti estetici’. Dura 3 anni, il primo dei quali da svolgere presso un istituto secondario superiore e gli ultimi 2 anni presso Techne. Si tratta di un corso afferente all’area di estetica che si svolge a Cesena rivolto a ragazze e ragazzi in obbligo d’istruzione e formativo. Al termine del percorso viene rilasciata la qualifica di ’Operatore di trattamenti estetici’".

Poi si diventa ’estetisti’?

"Gli allievi e le allieve, una volta che hanno terminato il corso, possono frequentare un quarto anno aggiuntivo e conseguire la qualifica di estetista".

Sono tanti gli allievi che frequentano i corsi di estetica?

"I percorsi attualmente coinvolgono oltre 65 giovani".

Avete anche un corso di telecomunicazioni...

"Teniamo un corso Ifts (Istruzione formazione tecnica superiore) intitolato ‘tecnico di reti e applicazioni I.A. per le telecomunicazioni’ della durata di 800 ore di cui 320 di stage presso imprese del settore. Il percorso coinvolge al momento 18 giovani".

Altri corsi di formazione?

"Sono tutti quelli che si riferiscono al programma Gol (Garanzia occupabilità dei lavoratori) per persone disoccupate in carico ai centri per l’impiego territoriali. Possono avere durate variabili: 20, 40, 70, o 300 ore e possono essere realizzati nei settori più disparati".

Quali le materie trattate?

"Ci sono corsi che riguardano le vendite, la ristorazione, il commercio, il turismo, la manutenzione del verde, le competenze digitali e la sicurezza sul lavoro. Sono previsti anche corsi in altri ambiti settoriali (come la meccanica) di cui però non si occupa Techne ma altri enti di formazione del cesenate".

Una valida maniera per trovare lavoro per un giovane è anche quella di affidarsi ai tirocini formativi...

"I tirocini formativi sono uno degli strumenti che la Regione Emilia-Romagna promuove per supportare l’inserimento lavorativo delle persone, in particolare dei giovani, e per sostenere le loro scelte professionali. Non si tratta di un rapporto di lavoro ma di una modalità formativa che fa acquisire nuove competenze attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro. La durata massima dei tirocini è di 6 mesi. Techne ha un rapporto stabile con circa 200 aziende di Cesena e comprensorio, appartenenti ai settori economici più disparati, per ospitare tirocinanti giovani e adulti".