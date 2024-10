I ragazzi disabili al Luna Park: "Grati ai giostrai per questo regalo"

Una mattinata di festa, adrenalina e in compagnia. Giovedì mattina ad oltre cinquanta ragazze e ragazzi con disabilità iscritti ai centri diurni del territorio (Cisa, Enaip Cesena e Savignano sul Rubicone e Alveare di San Piero in Bagno) è stata regalata un’esperienza davvero emozionante al Luna Park allestito all’Ippodromo. Promotori dell’iniziativa esclusiva sono state le venti famiglie di giostrai, tutte romagnole, che interpellando l’assessora ai Servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo, hanno chiesto in che modo avrebbero potuto contribuire alle attività che, quotidianamente, sono proposte sul territorio alle persone con disabilità. Così, una volta ottenuto il coinvolgimento dei gestori dei Centri diurni del Cesenate, ieri mattina le quindici giostre del Luna Park si sono illuminate facendo assaporare l’ebbrezza del parco divertimenti a tutti i partecipanti. Tutti hanno diritto di divertirsi.

"Siamo davvero grati – commenta l’assessora Carmelina Labruzzo – a Maurizio Adolfo, coordinatore del Luna Park dell’Ippodromo e promotore dell’iniziativa, e a tutti i giostrai, per averci regalato una mattinata davvero speciale, fatta di emozioni e tanto divertimento. Ragazze e ragazzi di tutte le età, accompagnati dagli operatori, hanno provato gratuitamente tutte le giostre a disposizione, attivate, in alcuni casi, limitando le velocità al fine di essere accessibili a tutti. È la prima volta che in città si crea questa bella sinergia. È importante fare rete e contribuire, tutti insieme, a rendere la nostra città inclusiva, accessibile e accogliente, in modo che tutti possano fruire delle proposte offerte".