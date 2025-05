I segreti di Omero nel Baltico, stasera la conferenza di Vinci

Ma siamo sicuri che l’identificazione geografica dei luoghi omerici sia esatta? Che il teatro d’azione fosse il Mediterraneo e non piuttosto il Baltico? Su questi e tanti altri interrogativi (gustosa provocazione o riscrittura delle antiche gesta su basi storiche e geografiche?) lo studioso del Felice Vinci c’ha scritto un libro e realizzato centinaia di conferenze. Stasera alle 20,30 le ripeterà al cinema San Rocco. "L’’ultima edizione del mio libro - spiega Vinci - è stata ribattezzata ‘I segreti di Omero nel Baltico’. Come gli antichi Greci ben sapevano, il mondo descritto da Omero nell’Iliade e nell’Odissea è affetto da innumerevoli incongruenze: il Peloponneso pianeggiante, fiumi che invertono il loro corso, un clima sistematicamente freddo, eroi biondi intabarrati in pesanti mantelli di lana, le singolari modalità dei combattimenti con i carri da guerra, isole e popoli introvabili, e così via. Da qui è nato il vecchio adagio ‘Omero è un poeta, non un geografo’. Ma a questi problemi ne va aggiunto un altro: finora non si è mai riusciti a inquadrare in un’epoca precisa i fatti raccontati dal poeta, che così fluttuano in una vaga dimensione al di fuori della Storia".

e.g.