I successi di Vasco con i Roxy Bar ’La noia’ è la canzone più richiesta

di Ermanno Pasolini

Vasco, solo Vasco, sempre Vasco. Con questo slogan la band ’Roxy Bar’ porta in concerto in giro per l’Italia i grandi successi di Vasco Rossi. I componenti sono quasi tutti romagnoli: Claudio Dell’Aquila cantante originario della Puglia e residente a Lugo, il Vasco del gruppo, Andrea Amadori batterista di Cesena, Emanuele Moscatelli chitarrista di Rimini, Christian Campedelli chitarrista di Savignano sul Rubicone, Joe Salvati bassista di Gatteo, Andrea De Lorenzi tastierista di Bellaria. Grande successo hanno ottenuto a Savignano sul Rubicone alla Festa de Campet in zona Bastia. Portavoce del gruppo è Christian Campedelli. Quando è nato il gruppo?

"Abbiamo tutti nel dna la grande passione per le canzoni e la musica di Vasco Rossi. Nel 2014 dopo alcuni esperimenti, abbiamo deciso di mettere in piedi un tributo a Vasco con la formazione della band. Abbiamo notato un buon riscontro con il pubblico e questo ci ha spronato a proseguire su questa strada e a migliorare le nostre esibizioni". Ma Vasco lo sa?

"Probabilmente sì, ma ai cantanti fa piacere sapere che ci sono band che seriamente propongono un tributo alle loro canzoni. Siamo orgogliosi di avere con noi ogni tanto sul palco Claudio Golinelli, detto Il Gallo, bassista di Vasco e Cicci Bagnoli, chitarrista e cantante della famosa Steve Roger Band".

La canzone più richiesta dal pubblico?

"Sono tante: ’La noia’, ’Gli Angeli’, ’Alba chiara’. La gente che ci segue conosce a memoria tutte le canzoni di Vasco. Notiamo che chi viene per la prima volta a un nostro concerto, torna al successivo. E questo è un altro motivo di orgoglio".

Avete avuto esperienze con altri gruppi prima del 2015. Perché l’idea di cambiare?

"Qui in zona mancava una band che facesse un tributo al grande Vasco. E noi abbiamo deciso di farlo in grande".

I progetti?

"Allargare i nostri confini, palcoscenicamente parlando, esibendoci su palcoscenici importanti in Italia e, se ci verrà proposto, andremo anche all’estero".

Dischi?

"No. Ci sono quelli originali di Vasco Rossi".

Prossimi appuntamenti?

"Ci esibiremo questa sera all’Arena Lido Rubicone a Gatteo Mare; poi venerdì prossimo al Notevolo di Rimini; sabato 26 agosto al Parco Otello Buscherini di Forlì; venerdì 15 settembre a Montiano per ’Montiano in vita’; domenica 17 settembre a Mezzolara di Bologna".

Ci sono altre band che propongono i successi di Vasco Rossi?

"Tante sparse per l’Italia. In Romagna siamo quelli che da più tempo propongono questo tributo al nostro idolo".

L’episodio più curioso che vi è capitato in questi nove anni di tributo a Vasco?

"Ce n’è uno che ormai è diventato una prassi. In tutti i concerti quando parte Rewind, ci lanciano biancheria intima sul palco come accade a Vasco nei suoi concerti. Ormai i muri della nostra sala prove sono tappezzati di una miriade di indumenti".