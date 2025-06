Il 20 giugno apre l’arena. Film e incontri con i registi

Da venerdì 20 giugno, fino al 9 settembre, torneranno ad accendersi i proiettori dell’arena San Biagio di palazzo Guidi (via Serraglio, 20) con un opere cinematografiche per tutti i gusti, arricchita da incontri sotto le stelle con i protagonisti del cinema italiano e diversi appuntamenti musicali a cura di Across the Movies. La rassegna avviene in collaborazione con Fice Emilia Romagna. Sarà il cinema multisala ‘Eliseo’ di Cesena a gestire il servizio di attività cinematografica di questa estate e del 2026. L’affidamento è stato ufficializzato a seguito della pubblicazione della procedura di gara per individuare l’operatore economico più idoneo a svolgere questo specifico servizio.

Il Comune di Cesena, con questo affidamento biennale, si pone l’obiettivo di garantire una programmazione cinematografica di qualità che possa favorire la crescita culturale e sociale dei cittadini e che sia di completamento all’ampia e variegata offerta di cultura e di intrattenimento nel periodo estivo.

Ed ecco la programmazione. Si parte venerdì 20 giugno con la proiezione di ‘A complete unknown’, la storia intensa di un giovane Bob Dylan - interpretato dalla star Timothée Chalamet - tra musica, identità e rivoluzione culturale. La programmazione proseguirà alternando film d’autore presentati ai grandi festival (‘Emilia Pérez’, ‘Piccole cose come queste’, ‘Ritrovarsi a Tokyo’, ‘Il maestro che promise il mare’, ‘Maria’), commedie (‘Follemente’, ‘La vita da grandi’, ‘L’orchestra stonata’), il grande cinema internazionale (‘Anora’, ‘The Brutalist’, ‘La trama fenicia’, ‘Giurato numero 2’, ‘Black Bag’, ‘Nosferatu’, ‘Eden’), e tanto cinema italiano di qualità: da quello dei grandi maestri (da Paolo Sorrentino a Ferzan Özpetek fino a Silvio Soldini) a quello di giovani autori e autrici promettenti.

Lunedì 23 giugno l’arena ospiterà la regista Francesca Comencini, autrice de ‘Il tempo che ci vuole’. La pellicola, ambientata negli anni ‘70, ricostruisce il legame affettivo fra la regista e il padre, rievocando ’frammenti di vita’.

Da venerdì 27 giugno in arena si potranno vedere i sei titoli selezionati, tra opere prime e seconde del cinema italiano, per la sezione premio Monty Banks di Piazze di Cinema. A contendersi i voti del pubblico i film ‘L’albero’ di Sara Petraglia (27 giugno, alla presenza della regista e dell’attrice Tecla Insolia), ‘La vita da grandi’ di Greta Scarano (30 giugno con la presenza di Margherita e Damiano Tercon e dell’attore protagonista Yuri Tuci), ‘Ciao bambino’ di Edgardo Pistone (1 luglio, alla presenza del regista), ‘Il complottista’ di Valerio Ferrara (3 luglio, alla presenza del regista), ‘Familia’ di Francesco Costabile (4 luglio, presente il regista), ‘Diciannove’ di Giovanni Tortorici (5 luglio, sarà presente l’attore protagonista Manfredi Marini).

La musica sarà la grande protagonista nella serata ‘Across the Movies’ del 28 luglio (‘A complete unknown’), organizzata in collaborazione con Monogawa e Panda Comix.