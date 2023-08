Il bagno Wanda cala un tris di re Una notte di musica sulla spiaggia

Sulla spiaggia di Ponente di Cesenatico si tiene uno degli appuntamenti più attesi del calendario del "King onthe Beach Music Festival". Questa sera, a partire dalle 21.30, al Bagno Wanda, si terrà infatti il concerto del trio formato da Moris Pradella, Chicco Capiozzo e Cico Cicognani. La serata evento è l’occasione per conoscere meglio e vedere dal vivo dei musicisti che si sono ritagliati un ruolo importante nel panorama italiano e in alcuni progetti anche all’estero. Moris Pradella, artista poliedrico, chitarrista, pianista e vocalist dalla voce calda con una forte sensibilità musicale, vanta collaborazioni con Paolo Fresu, Roberto Gatto, Lorenzo Tucci, Daniele Scannapieco, Jenny B., James Thompson e Mario Lavezzi. E’stato componente della reunion dello storico gruppo "I Ribelli" e del chorus nella trasmissione di Rai Uno "Domenica in"; ha partecipato al Jazz Festival di Montreux, è stato vocalist dei Quintorigo ("Experience", 2012) e dei Neri Per Caso e dal 2013 al 2017 ha fatto parte della band di Mario Biondi. Da cinque anni collabora e suona in tour con Gianni Morandi e Marco Mengoni.

Cico Cicognani è uno dei bassisti italiani più ricercati, sia dal vivo che in studio, per il suo senso del ritmo ed il suo virtuosismo. Nella sua lunga carriera ha suonato con Whitney Houston, Randy Crawford, Giulio Capiozzo, i Jestofunk, Scott Henderson, Steve Gadd, Marco Tamburini, Laura Pausini, Nek e altri artisti di spessore. Christian Chicco Capiozzo, figlio dell’indimenticabile Giulio cofondatore degli Area, non ha bisogno di presentazioni, essendo noto al grande pubblico come uno dei batteristi più talentuosi , della scena contemporanea, il quale ha suonato con Jimmy Owens, Enrico Rava, Tony Scott, Mario Biondi, Stefano Di Battista, Flavio Boltro e numerosi altri big; è anche fondatore del progetto Hommàge agli Area e recentemente ha organizzato egli stesso delle importanti rassegne. La partecipazione al concerto è gratuita e gli interessati possono avere informazioni telefonando al 327 0106194, oppure recandosi direttamente al Bagno Wanda. Come tradizione Mauro Mammana e il figlio Matthew prima del concerto propongono come sempre la cucina del King, con i piatti della tradizione marinara e i rituali drink con finger-food.

Giacomo Mascellani