Il distributore cambia gestione

Ha preso in gestione il distributore della benzina a San Giovanni in Compito di Savignano sul Rubicone, lungo la via Emilia, ma applica lo stesso prezzo di servito e self service. Titolare è Fabio Myrtezai, 27 anni, di origini albanesi che risiede nel quartiere Cesare a Savignano. Con lui lavorano Leo 32 anni, di origini anche lui albanesi, residente nel centro storico di Savignano e Piero, 41 anni, italiano, che abita a San Mauro Pascoli. Spiega Fabio Myrtezai il titolare: "Facciamo il servizio servito dalle 7.30 del mattino alle 12.30 e poi dalle 15 alle 19 applicando lo stesso prezzo del self service o fai da te dalle 19 alle 7.30 del mattino quando riapriamo e nella pausa pranzo. Un unico prezzo perchè il proprietario del distributore ha deciso di tenere un unico prezzo per benzina e diesel per garantire un servizio uguale h24. Il mio guadagno va a litri, quindi chiaramente più il prezzo è basso, più ci guadagna il cliente e il gestore".