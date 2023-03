Il grande swing con Middelhoff e Benedettini

di Giacomo Mascellani

Il Barend Middelhoff & Paolo Benedettini 4tet, sarà protagonista di un evento dedicato allo swing nelle sue sfaccettature più creative e declinate all’improvvisazione. L’appuntamento è domani sera alle 21.30, al "Jazz Club" del Jam Session di Cesenatico, dove sul palco si esibiranno dal vivo Barend Middelhoff e Paolo Benedettini, accompagnati da Marco Bovi e Adam Pache.

Il concerto offre l’occasione di conoscere artisti di fama internazionale. Barend Middelhoff, sassofonista di grande personalità ed esperienza, che da oltre trent’anni è protagonista della scena jazz, con esperienze iniziate all’inizio degli anni Novanta negli Stati Uniti, in Canada ed in Australia; nel 1999 si è trasferito a Parigi, dove ha registrato "City Lines" (2002) con Denis Leloup e Olivier Ker Ourio. Nell’anno successivo, nel 2003, si è trasferito a Bologna, per poi far ritorno a New York.

Paolo Benedettini è un contrabbassista che ha collaborato con tanti big in Italia e negli Stati Uniti; è stato membro per anni del Nicola Conte Jazz Combo e del quartetto di David Liebman, con cui ha inciso due album. Dopo l’espèrienza newyorkese tre anni fa è tornato stabilmente in Italia. Marco Bovi è un chitarrista di talento, noto per aver suonato negli anni Novanta assieme ai grandi Giulio Capiozzo, Tony Scott e Jimmy Owens; ha suonato con molti artisti jazz, è stato protagonista in molti tour con Vinicio Capossela ed è entrato a far parte dei The Good Fellas.

Adam Pache, musicista australiano originario di Sydney, è un batterista di grande qualità, anch’egli con una carriera in cui si è esibito a New York, mentre in Australia è considerato dalla critica come uno dei musicisti jazz di maggior talento e ha partecipato a tournée e spettacoli in tutti i quattro continenti, decidendo poi recentemente di trasferirsi a Roma.

La direzione del Jam Session consiglia di prenotare i posti allo 0547 404144 oppure direttamente al locale di viale Trento affacciato sui Giardini al Mare.

Il prossimo appuntamento della rassegna è in calendario la sera di mercoledì 5 aprile, quando suonerà dal vivo un altro quartetto, questa volta formato da quattro artisti italiani che sono Alessandro Scala al sassofono, Bob Dusi alla chitarra, Sam Gambarini all’organo Hammond e Stefano Paolini alla batteria. Il 12 aprile sarà invece la volta del Gianni Cazzola Hammond Trio, composto dal batterista Gianni Cazzola, Andrea Candeloro all’organo Hammond e Attilio Costantino alla chitarra.