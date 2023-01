Il pieno non è un problema Tanti self service aperti

di Luca Ravaglia C’è comunque l’imbarazzo della scelta. Alle 19 di martedì è iniziato lo sciopero che riguarda i gestori degli impianti di carburante, in previsione del quale, fino a poco prima dell’orario fatidico, in molte aree di servizio si sono registrate file di automobilisti previdenti che volevano scongiurare il rischio di restare col serbatoio a secco. Rischio che in effetti nella giornata di ieri si è dimostrato remoto, visto che tanti impianti sparsi in giro per la città erano aperti e pronti a erogare carburante, compresi il gpl e il metano. Per valutare la copertura del servizio abbiamo trascorso la mattinata spostandoci in diverse zone della città e cercando di effettuare un rifornimento. Di cinque euro alla volta. Il bilancio all’ora di pranzo è stata una piccola pila di scontrini rilasciati dai totem automatici dei più svariati loghi. Già, perché una prima importante precisazione riguarda il fatto che gli impianti automatizzati, quelli che per tutti i giorni dell’anno non prevedono la presenza di un operatore, ma funzionano solo in modalità self service, sono rimasti operativi anche ieri. Sono le cosiddette stazioni di servizio ‘Ghost’, ‘fantasma’, ampiamente presenti sia in città, che lungo la Secante. Partiamo dunque dal centro urbano...