"Il problema non sono i varchi, ma il mortorio"

"Il problema del centro è il suo degrado e la perdita di funzioni". Il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia Marco Casali interviene sulla situazione critica dell’area antica della città e rilancia i suoi strali contro le nuove regole sulle ztl che entreranno in funzione dal 1° di marzo. "Oramai è un centro non più buono per commerciare – rileva –, non più adatto per i professionisti, non più utilizzato per abitarci. Un contenitore che prende le forme temporanee del tutto pieno, della movida o dell’evento spesso dall’indubbia qualità, per poi ricadere nell’oblio del tutto vuoto i rimanenti giorni".

"In questo senso - prosegue Casali – le modifiche del regolamento comunale sulle ztl non rappresentano altro che cure dall’effetto placebo. Il tema non è quindi controllare i varchi, ma riempire il centro di vita vera, reale e soprattutto continua". "Per questo – afferma ancora Casali – bisognerebbe bloccare la polarizzazione verso i centri commerciali, ma questo necessita di un’inversione dell’indirizzo politico che ha da sempre risolto i desiderata della grande distribuzione. Hai bisogno di espanderti? Hai bisogno di un piano traffico di favore? Di eliminare una galleria commerciale per far posto a strutture di grandi dimensioni? Hai bisogno di un aiuto per il Foro annonario?Tutte mosse di cui ormai abbiamo una vasta letteratura da lasciare ai posteri compreso il goffo tentativo di pulirsi la coscienza con un onerosissimo, e quanto mai ridotto, parcheggio del Sacro Cuore, per dire di aver risolto il problema".