Il re è nudo: se la provincia è poco bipolare

Si fa presto a dire co-capoluogo. La vera sfida però è quella di rendere realmente bipolare una provincia ancora troppo sbilanciata. A mettere il dito nella piaga è stato Bruno Piraccini. Il presidente della Orogel ha infatti messo in evidenza come il re sia ancora nudo. "Cesena è la locomotiva, è molto più attiva di Forlì con imprese di livello elevatissimo ma non ha avuto alcun vantaggio concreto dal riconoscimento di co-capoluogo: tutto è concentrato a Forlì". Sopra Capocolle hanno fatto spallucce. Ma numeri e indirizzi danno ragione a Piraccini: tribunale, questura e tanti altri enti pubblici hanno residenza lontano dal Savio. E la domanda sorge spontanea: è ancora giusto che sia così?