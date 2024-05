Il salone dell’ortofrutta. Tra convegni e simposi. Macfrut sfonda in Congo

Dagli Stati generali della frutta in guscio italiana (con un importante focus sulle noci di Romagna, coltivate nel Forlivese dall’azienda agricola San Martino) al simposio mondiale dell’uva da tavola; dagli show cooking dedicati a spezie e piante officinali al confronto sulle criticità e prospettive dell’agrivoltaico: anche la seconda giornata della 41esima edizione di Macfrut - il salone internazionale della filiera dell’ortofrutta, a cura di Cesena Fiera - ha saputo offrire un quadro interessante ed esaustivo delle tendenze in atto nel settore.

Tra i tanti eventi nella seconda giornata, la Repubblica democratica del Congo ha presentato le opportunità di partnership per le imprese italiane che desiderano investire nello stato africano. Questo il filo conduttore dell’evento ospitato nella seconda giornata di Macfrut. L’occasione è stata la presentazione del Programma di trasformazione agricola del paese, alla presenza di Renzo Piraccini, presidente Macfrut e dell’ambasciatore Mauro Battocchi. La repubblica democratica del Congo presenta un potenziale molto elevato e vuole lanciare opportunità di partnership per le imprese italiane che desiderino investire nello stato africano

I visitatori si sono presentati in massa al Rimini expo center, sede della kermesse, fin dalle prime ore del mattino: a giudicare dalle lunghe code nelle fasce orarie di punta, si possono già prevedere numeri da record, del resto già pronosticati, in apertura, dal presidente della manifestazione Renzo Piraccini.

Oltre agli importanti approfondimenti sulle sfide cruciali per il settore ortofrutticolo – il nuovo regolamento Ue sugli imballaggi, ad esempio, ma anche il cambiamento climatico, l’imperversare di agenti patogeni finora sconosciuti e, non ultime, le tensioni geopolitiche internazionali – si sono esibite star degli show cooking, fra cui la food influencer Bettina Balzani, in arte ‘Bettina in cucina’.

Nel salone denominato ‘Spices&herbs global expo’, Bettina in cucina si è misurata con ricette tipiche del Marocco, fra cui il cous cous, proponendone una speciale versione con verdure di stagione, pepe di Sichuan e semi di Nigella.

Oggi si chiuderà il sipario sulla manifestazione: tra i tanti appuntamenti della giornata, un convegno dedicato ai percorsi di sostenibilità dei sistemi ortofrutticoli, a cura dei docenti del Dipartimento di Scienze e tecnologie agroalimentari del campus universitario cesenate.