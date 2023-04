Il sax di Scala tra blues e swing al Jam Session

L’Alessandro Scala - Bob Dusi 4tet si esibisce sul lugomare di Cesenatico, per un grande evento dedicato agli appassionati di musica blues e swing, con una discreta dose di contaminazioni funky e ritmi latini. L’appuntamento è stasera alle 21.30, al ’Jazz Club’ del Jam Session di Cesenatico, dove sul palco suonerà dal vivo una formazione tutta italiana: assieme ad Alessandro Scala al sassofono e Bob Dusi alla chitarra, si esibiranno Sam Gambarini all’organo Hammond e Stefano Paolini alla batteria. Il concerto sarà l’occasione di apprezzare standard importanti e brani originali scritti dagli stessi componenti del quartetto.

Alessandro Scala, sassofonista e compositore, ha all’attivo gli album ’Bossa Mossa’ e ’Viaggio stellare’ introdotto dalle note di copertina di Paolo Fresu; in carriera ha suonato assieme ai big della musica jazz, tra i quali Fabrizio Bosso, Bob Moses, Roberto Gatto, Joe Garrison, Piero Odorici, Jimmy Owens, Marco Tamburini, Simone Zanchini e Nigel Price. I suoi dischi più recenti sono ’Groove Island’ col Groovology Trio feat. Flavio Boltro e ’Walking in the city’ con gli Organic vibe in cui è affiancato da Mecco Guidi e Marco Frattini.

Bob Dusi, chitarrista e compositore, spazia dal blues al jazz, dal funky alla musica brasiliana; come session man ha registrato due dischi con Sam Paglia e suonato in tour in Italia e all’estero con artisti di spessore internazionale. Ha inciso anche sue composizioni originali e compiuto importanti esperienze nelle maggiori piazze italiane e in altre nazioni.

Sam Gambarini all’organo Hammond è un altro talento naturale, il quale ha lavorato a lungo a Londra dove si è trasferito nel 2000 e ha tenuto concerti inn eventi e festival ai quali sono invitati soltanto grandi musicisti. Nella sua produzione discografica spiccano gli album ’Blue Groove’ e ’Less is more’.

Stefano Paolini è considerato un batterista prodigio, visto che a soli 13 anni di età era già impegnato professionalmente con la Meldola Jazz Band in concerti sul repertorio swing di Glenn Miller. Ha poi collaborato ed anche inciso con musicisti italiani e stranieri, accompagnando anche Mario Biondi; nella sua ampia discografia, ’Don’t stop the blues’ appena lanciato è il suo ultimo album.

La direzione del Jam Session consiglia di prenotare i posti allo 0547 404144 oppure direttamente al locale. Il successivo appuntamento della rassegna al Jam Session è in calendario la sera di mercoledì 12 aprile, quando si esibirà il Gianni Cazzola Hammond Trio, composto dal batterista Gianni Cazzola, Andrea Candeloro all’organo Hammond e Attilio Costantino alla chitarra.

