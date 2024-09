Il Sentiero dello Spirito ricordando i missionari

Con alcune coinvolgenti cerimonie e iniziative, Alfero di Verghereto ricorda con immenso affetto e profonda commozione, consegnando, altresì, alla doverosa memoria dei secoli, i suoi sacerdoti missionari. E ha fatto esordire questo lodevole cammino con la celebrazione della messa officiata da don Edero Onofri, in vetta al Còmero. In cima al monte è stata inaugurata la Croce della Pace, che si trova lungo il Sentiero dello Spirito, dedicato alla memoria di Padre Renzo Mancini (1952-2022), originario di Castel d’Alfero, scomparso a seguito di incidente stradale, in Etiopia, dove era missionario da oltre 40 anni. Così informa il Gruppo Amici di Padre Renzo, che aggiunge: "Al termine della santa messa abbiamo recitato la supplica a Maria per la pace nel Mondo, composta dal cardinale Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme, e che noi abbiamo riadattato alla Nostra Madonna della Neve, venerata nella chiesetta di Castel d’Alfero. Siamo poi rientrati in paese dove c’è stata l’inaugurazione e la benedizione del Monumento ai Missionari di Alfero, ubicato all’inizio della "Via Sacra". Lungo il cammino sono posizionate 14 maestà con le Stazioni della Via Crucis. La "Via Sacra" termina presso il Santuario della Madonna della Neve. Da Castel d’Alfero inizia il Sentiero dello Spirito, dove vi sono 12 edicole. In ognuna un pensiero tratto dall’Enciclica "Laudato Sì" di Papa Francesco. Oggi, cerimonia di inaugurazione de Il Sentiero dello Spirito, dedicato a Padre Renzo. Ritrovo alle 9,30 a Castel d’Alfero. Alle 12 sosta per il pranzo al sacco alla Fonte Sulfurea. Alle 17,15 inaugurazione del Sentiero dello Spirito, alle 18 la messa.

Gilberto Mosconi