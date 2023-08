Il weekend più caldo dell’estate Tra rustida, liscio e dj set in spiaggia

In Riviera si festeggia il Ferragosto con una miriade di iniziative che spaziano dalla tradizione alle novità, dal significato religioso a quello più ludico, passando per i giochi e la musica nelle sue varie sfaccettature. Questa mattina apre le danze il tradizionale concerto all’alba sulla spiaggia del molo di Levante. La sera della vigilia di Ferragosto, lunedì 14 agosto, si rinnova l’appuntamento con la ‘Rustida’ organizzata dalla Cooperativa Casa del Pescatore e divenuto ormai un appuntamento ferragostano da non perdere per tutti gli amanti della buona cucina. Diversi tipi di pesce rigorosamente nostrano, cucinato direttamente dalle sapienti mani dei pescatori e proposto a prezzi contenuti. Per l’occasione si esibirà la band Magic Queen che proporrà i grandi successi di Freddie Mercury. La giornata di Ferragosto, martedì, inizierà all’alba presso la spiaggia libera al Molo di levante, sul palco di sabbia si esibirà La Banda Dell’Ortica, un progetto musicale nato a Rimini, con Omaggio a Enzo Jannacci. Alle 9 del mattina la processione sul porto canale dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. La statua della Madonna, portata a spalla dai fedeli della parrocchia di San Giacomo Apostolo, giungerà in piazza Ciceruacchio, dove verrà imbarcata su un peschereccio e condotta in alto mare dove il parroco darà la benedizione al mare e alla marineria.

A Ferragosto propongono molte iniziative e feste anche gli alberghi, gli stabilimenti balneari, i ristoranti sul porto di Cesenatico ed i locali sul lungomare Carducci. Il 16 agosto Ribalta Marea ospita l’unica data in Emilia Romagna della tournèe di Mario Biondi, Subito dopo la grande festa le attenzioni si sposteranno al Parco di Ponente, dove dal 17 al 20 agosto torna Druidia, il festival musicale e di rievocazione storica celtica, con concerti, spettacoli a tema e mercatini, giunta quest’anno alla nona edizione. Appassionati, attori e figuranti, vestiti da Celti e Romani, faranno immergere il pubblico nell’antico passato di oltre duemila anni fa.

A Gatteo a Mare i turisti festeggeranno il Ferragosto con spettacoli ed eventi legati anche ai big della musica italiana. Si è partiti sabato sera con il festival ‘Birichina: Casadei secondo i giovani’. Stasera, sempre all’Arena Rubicone, nell’ambito della rassegna Rubicone Live si terrà il concerto dei Moka Club, con un repertorio musicale che comprende tutti i classici della disco dagli anni ’70 fino al 2000, tra cui brani molto conosciuti di Village People, Bee Gees, Barry White, KC & the Sunshine band, Kool & the gang, Michael Jackson, Gloria Gaynor e altri artisti. Lunedì sera alle 21.30 è in calendario l’evento clou del Ferragosto a Gatteo a Mare, con il concerto di Raf (già tutto esaurito) alle 21.30 e chiusura con i fuochi d’artificio nella foce del fiume Rubicone.

Martedì di Ferragosto i riflettori si sposteranno in piazza "Romagna mia" per "L’Estate di Raoul", l’unico evento a pagamento, con il biglietto fissato a 5 euro ed acquistabile anche su www.vivaticket.it (informazioni al 348 9491101 o scrivendo a [email protected]); è l’appuntamento organizzato assieme al Comune di Cesenatico per celebrare il Re del Liscio Raoul Casadei nel giorno del suo compleanno, con il concerto della Mirko Casadei Popular Folk Orchestra, che avrà come ospite d’onore il cantautore Fabio Concato. Il Ferragosto in questa spiaggia avrà un’appendice mercoledì 16 agosto, quando in piazza della Libertà alle 21.30 si terrà lo spettacolo di Bimbobell dedicato alle famiglie con bambini.

San Mauro Mare propone un ricco calendario di eventi per la direzione artistica di Andrea Prada, che passano dai grandi film sotto le stelle alle commedie, musica dal vivo e danza, escursioni ed iniziative legate all’itinerario Pascoliano. Stasera alle 21, ci sarà "Il Mare a Teatro Pellicole in Musica", all’Arena Arcobaleno, in compagnia del complesso bandistico "Amici della Musica", con le proposte delle colonne sonore dei film più famosi, in un viaggio di emozioni.

Domani sera si terrà il concerto dei Ma.Ma, un’altra occasione per ballare e cantare assieme. Martedì, giorno di Ferragosto, inizierà alle 6 con un concerto all’alba sulla spiaggia del Bagno Delio, mentre nel pomeriggio tre dj set e musica dal vivo animeranno le strade del centro. La serata culminerà in uno spettacolo pirotecnico mozzafiato sulla spiaggia, creando un’esplosione di colori e emozioni (tutti con il naso all’insù alle 23.30). In questo spicchio di Adriatico gli stabilimenti balneari, gli alberghi e i ristoranti organizzeranno delle feste private dedicate alle famiglie ed alle comitive di turisti, puntando molto sull’ospitalità, i piatti della tradizione gastronomica romagnola e la genuinità di una località balneare di piccole dimensioni ma di grandi tradizioni, specie nel settore delle famiglie del centro e nord Italia.

Giacomo Mascellani