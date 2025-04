Immobile occupato: "Servono controlli"

"Una struttura in via Corfù/angolo via Venezia, a poca distanza dal cantiere Novello, sarebbe utilizzata come bivacco o dormitorio da diversi soggetti presumibilmente di origine straniera". Sulla base di questa segnalazione, il capogruppo della Lega Enrico Sirotti Gaudenzi ha presentato un’interrogazione alla giunta Lattuca per sapere se l’amministrazione sia a conoscenza di questa situazione e, in caso di risposta affermativa, da quanto tempo. "Chiediamo – prosegue Sirotti Gaudenzi – anche se siano stati effettuati controlli da parte della Polizia locale, eventualmente di concerto con le Forze dell’Ordine, per individuare l’identità dei citati soggetti, se siano o meno regolarmente soggiornanti in territorio italiano e quali attività svolgano".

Il capogruppo leghista chiede controlli con urgenza e informazioni sulla proprietà dell’immobile e se ne sia stata denunciata l’occupazione alle Autorità competenti e, in caso di risposta positiva, quali azioni siano conseguite alla denuncia e per quali motivi la situazione sia rimasta quella segnalata. "Ma il nodo della questione – conclude – è assai più complesso: si tratta, infatti, di un ulteriore fenomeno di degrado urbano e sociale che potrebbe mettere a rischio la sicurezza e la pacifica convivenza civile. Di qui, la necessità di capire come intenda agire la Giunta, se abbia in programma lo sgombero e se sia a conoscenza di altri immobili ubicati nel territorio comunale occupati abusivamente".