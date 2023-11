Impiegato in agenzia viaggi per contratto part time

L’agenzia Viaggi Obulacco Viaggi snc di Arrigoni Piero e C. di Sogliano sul Rubicone FC (Montepetra tra Mercato Saraceno e Sarsina a 30 km da Sogliano), cerca un impiegato contabile preferibilmente con esperienza, che sia in grado di occuparsi della registrazione e rendicontazione delle transazioni commerciali dell’impresa. L’agenzia cerca una figura affidabile e capace di organizzare tutta la documentazione relativa ai movimenti contabili. È preferibile il possesso del diploma di ragioneria o la laurea in economia e commercio e simili, conoscenza della lingua inglese Livello B1, l’utilizzo di office, preferibile se in possesso di auto, capacità organizzativa del lavoro, pianificazione, empatia, comunicazione capacità di relazione. Annuncio rivolto a candidati ambosessi. Si offre contratto part time di 2024 ore a settimana. Per candidarsi, dopo essersi registrati al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o avere scaricato l’App Lavoro per Te, cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.