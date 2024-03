In arrivo un Gubbio vincente Nella trentesima giornata di campionato, risultati importanti con Entella che batte Perugia 5-0 e Gubbio che vince 2-0 contro Arezzo. In testa alla classifica Cesena con 74 punti, seguito da Torres e Carrarese. Prossimo turno con Cesena-Gubbio in programma lunedì 11 marzo.