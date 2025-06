In due sorpresi a rubare capi di abbigliamento

Due marocchini hanno rubato capi di abbigliamento. Scoperti dagli agenti della Polizia locale, li hanno gettati dietro a un cespuglio credendo di farla franca. Ma così non è stato. Giovedì scorso, alle 15, una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare, in servizio di controllo nelle soste riservate ai disabili nella zona del centro commerciale Romagna Shopping Valley a Capanni di Savignano, hanno notato due giovani magrebini uscire con passo svelto e atteggiamento circospetto da un negozio di articoli sportivi di marca. Gli agenti si sono portati presso i due, che, vedendosi individuati hanno buttato dietro un cespuglio alcuni capi di abbigliamento. I due erano un marocchino 22enne, residente nel ravennate, e un minore della stessa nazionalità senza fissa dimora. Addosso ai due altri capi di abbigliamento, sempre della struttura di vendita da cui erano usciti, con lacerazioni in corrispondenza dei dispositivi antitaccheggio. Contattata la gerente, ha riconosciuto i capi come asportati dall’esercizio di vendita poco prima e, chiamato il titolare, ha sporto denuncia di furto. I due, dopo essere stati accompagnati in ufficio e identificati presso il posto di fotosegnalamento della Polizia locale di Cesena, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per concorso in furto aggravato. Il minorenne è stato affidato ad una comunità di Cesena.