In migliaia a San Giovanni. I numeri vincenti

Bilancio positivo per l’edizione 2024 della Fiera di San Giovanni, organizzata da Cesena Fiera per il Comune di Cesena. Il meteo non sempre favorevole non ha scoraggiato i visitatori: nei 4 giorni di manifestazione sono arrivati in migliaia nel centro storico di Cesena, partecipando alle varie iniziative. Gremitissime le vie e le piazze del centro, ricche di attrazioni e di proposte gastronomiche, e con un’ampia offerta merceologica. Grande attrattività anche ai Giardini di Serravalle, diventati ormai spazio irrinunciabile per la fiera. Cesena Fiera esprime soddisfazione: nonostante il consistente afflusso di pubblico, non si sono segnalati problemi particolari. Per questo risultato gli organizzatori rivolgono un caloroso ringraziamento alla protezione civile e alle forze dell’ordine che hanno monitorato la manifestazione costantemente, offrendo un prezioso supporto. Ringraziamento che si estende a tutte le realtà che, a vario titolo, hanno collaborato per la buona riuscita di un appuntamento fra i più animati e amati dai cesenati.

Ecco i biglietti premiati: 1° premio Y2882; 2° premio Y1157; 3° premio K1580; 4° premio X821; 5° premio A3916; 6° premio Y3256; 7° premio K2772; 8° premio X2741; 9° premio X351; 10° premio A1004; 11° premio A4313; 12° premio Y4554; 13° premio A3682; 14° premio X4102; 15° premio Y94; 16° premio X3334; 17° premio X4766; 18° premio X901; 19° premio K4080; 20° premio A2084; 21° premio Y2084; 22° premio K4534; 23° premio A633; 24° premio X3895; 25° premio X4538; 26° premio Y1168 ; 27° premio X4083; 28° premio X1085; 29° premio A3148 ; 30° premio K1539; 31° premio A2113; 32° premio Y995; 33° premio X817; 34° premio Y3462. I premi dovranno essere ritirati entro il 23/07/2024, telefonando al numero 331/6836184 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.