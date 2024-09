In mostra "La bellezza è donna" nelle sale di Palazzo del Capitano

Oggi pomeriggio, alle 16,30, taglio del nastro per l’inaugurazione della mostra "La Bellezza è Donna", con opere dei cesenati Luciano Cantoni e Luciano Navacchia, protagonisti del terzo appuntamento espositivo di "Bagno d’Arte 2024", di scena sino al 3 novembre, nelle antiche sale di Palazzo del Capitano. Come in altre occasioni, la mostra contaminerà artisticamente il borgo termale. Infatti, le creazioni dei due artisti si potranno ammirare anche all’Hotel Tosco Romagnolo di Piazza Dante, al Ròseo Euroterme Wellness Resort di Via Lungosavio, alle Terme di Santa Agnese di Via Fiorentina e al Cenacolo Santa Lucia di Via Santa Lucia.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Bagno di Romagna e curata da Francesca Caldari. "Cantoni con la pittura e Navacchia con la scultura sono autentici cantori della bellezza interiore femminile – sottolinea Silvia Alessandrini, assessora alla Cultura del Comune termale –. Cantoni, artista dallo stile sobrio, raffinato, elegante, racconta di donne colte in momenti di riflessione, di preoccupazione, talvolta ritratte in posture complesse". "La figura femminile, idealmente proveniente da mondi lontani – dice poi Alessandrini – è da sempre il soggetto dominante per Navacchia . In questa esposizione presenta opere scultoree realizzate attraverso l’assemblaggio di metalli sapientemente lavorati e decorati. Figure femminili solenni, ideali e simboliche, appartenenti a civiltà perdute". Questi gli orari di apertura della mostra a Palazzo del Capitano: sabato 15,30-18,30; domenica 10,30-12,30 e 15,30 -18,30; 1 novembre 10,30-12,30 e 15,30-18,30. Ingresso libero. Per Info: Ufficio Iat, Bagno (0543/911046).

gi. mo.