Incetta di medaglie per la Budokan

Al 4° Trofeo Città di Perugia gli atleti dei Budokan Karate San Mauro Pascoli hanno conquistato podi in tutte le categorie. La competizione, organizzata dalla società Tokon Gubbio in collaborazione con l’ente di promozione sportiva Aics, ha visto la partecipazione di 300 atleti provenienti da tutta Italia, che si sono sfidati nelle prove di kata e kumite sia individuale che a squadre. Grazie al regolamento di gara, che prevedeva la possibilità di partecipare sia nella categoria Open che nelle rispettive categorie di cintura, ogni atleta ha potuto prendere parte a più competizioni. Il gruppo Budokan con le palestre di San Mauro Pascoli, San Vito e Sant’Angelo si è presentato con 20 partecipanti che in totale hanno portato a casa un bottino di 46 medaglie. A spiccare nel gruppo sono gli agonisti veterani con Berardi, Migliorini e Figliuzzi che hanno vinto l’argento nella specialità a squadre sia nel kata che nel kumite. Si è poi conferma Elisa Brigliadori, atleta di punta del Budokan con un oro e due argenti. A seguire Noemi Antonelli che è salita sul podio in sei specialità su sei, conquistando quattro primi posti e infine doppio oro per Lorenzo Babino, Marco Bucca e Lorenzo Ceccarelli. Il totale vale 13 medaglie d’oro, 16 d’argento, 13 di bronzo e 4 quarti posto.

"La nostra società – spiegano i maestri Andrea Silenzi e Daniele Arcangeli – ha sempre perseguito lo scopo di diffondere la cultura e la pratica del karate tradizionale, senza la ricerca esasperata della prestazione agonistica e della selezione di talenti. Tuttavia abbiamo sempre creduto che l’esperienza e le emozioni che si vivono in gara siano di grande aiuto alla formazione del carattere e dell’autostima dei ragazzi. Da quest’anno abbiamo investito ancora più risorse nella squadra agonisti grazie al rinnovato sostegno di Claudio Campedelli e alla preziosa consulenza della preparatrice atletica e Mental coach Emanuela Donati con la quale abbiamo costruito una collaborazione che ci sta già dando grandi risultati".