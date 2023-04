Incidente in E45, urta contro auto e si dà alla fuga

Un trentenne si è dato alla fuga dopo aver provocato un incidente ed ora è chiamato a rispondere di omissione di soccorso. È successo giovedì sera, poco dopo le 23. Teatro dello scontro tra due auto l’E45, all’altezza di San Carlo. Al km 216 dell’E45, in direzione Roma, un’auto guidata da un 30enne di Mercato Saraceno, si sarebbe scontrata con una macchina condotta da un 35enne della zona. Le due auto si sono urtate e ad avere la peggio è stato il 35enne che è andato a sbattere contro il guardrail. L’uomo è rimasto ferito in maniera lieve e trasportato in ospedale. L’altra auto si è ribaltata completamente e il conducente è rimasto miracolosamente illeso. Non potendo darsi alla fuga a bordo dell’auto fuori uso, il 30enne è scappato a piedi, lasciando dietro di sé una scena allarmante agli occhi degli altri automobilisti che hanno chiamato i soccorsi. La fuga è durata poche ore. L’uomo è stato rintracciato dalla polizia stradale ancor prima di costituirsi volontariamente. È chiamato a rispondere di omissione di soccorso.